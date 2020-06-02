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Aktüel

Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı’na yönelik ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:37:03 -
Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı’na yönelik ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hrant Dink Vakfı’na yönelik ikinci tehdit mesajı atılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti. Adliyede, savcılığa çıkarılan şüpheli E.B., hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Nitelikli tehdit’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.


Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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