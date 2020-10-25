Bir web sitesi sahibi olmak isteyenlerin öncelikle domain yani isim almak durumundadır. Ardından da barındırma işlemi için hosting paketlerine ihtiyaçları bulunuyor. Peki, hosting nedir?

Hosting nedir?

Pek çok kişi internette hosting nedir? Hosting paketi nasıl alınır sorusunun cevabını merak ediyor. Hosting bir diğer adıyla barındırma hizmeti internet sitelerinin yayınlanması için önemli. Web siteye ait dosyaları saklayan ve internet kullanıcılarının erişimine sunan bu bilgisayarlara web sunucusu (bu veri saklama ve yayınlama işlemine de barındırma hizmeti denir.

Host firması

Hosting almak için internette araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Arama motoruna hosting firması yazdığınızda karşınıza onlarca site çıkacaktır. Hosting firmaları müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda paketler sunuyor. Söz konusu paketleri ihtiyacınız doğrultusunda satın alabilirsiniz. Tercih edeceğiniz hosting firmasıyla ilgili kullanıcı yorumlarını okumanız yararlı olacaktır.

Hosting paket fiyatları

Pek çok kişi hosting firmalarının sunduğu paket fiyatlarını araştırıyor. Paket fiyatları sunulan seçenekler ve firmalara göre değişiyor. Ancak bir hosting paketi almak istiyorsanız; 250-300 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.