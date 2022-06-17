Hortumu kesilince toz olmuştu! Tescilli hırsız Cem haysiyet dersi verirse!

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Yasa dışı işlemlerle milleti milyarlarca dolar zarara uğratarak yurt dışına firar eden ve 47 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan tescilli hırsız Cem Uzan, hükümeti hedef alarak haysiyet dersi vermeye kalkıştı.

Yurtdışından yayınladığı videolarla, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden ve geçtiğimiz günlerde "Medya konusunda ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var." çıkışında bulunan Cem Uzan yeni açıklamalarda bulundu.

Türk halkını dolandıran Cem Uzan'dan gülünç açıklamalar

Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlayan Uzan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ı ‘damat’ diyerek hedef alıp "85 milyonun yastık altındaki kefen parası çarçur edildi." şeklinde iftira attı. Türk halkının parasını 'kan beynine sıçramadan' dolandıran Uzan, "Bugün vatandaşım için kan beynime fışkırıyor." diyerek gülünç bir açıklamada bulundu.

Konuşmasının devamında muhalefeti de eleştiren Uzan, "Anayasa 101’i ben değiştirebilirim diyen bir sözde muhalefet partisi var. Siz muhalefet falan değilsiniz. Siz o zaman AK Parti’ye katılın, AK Parti listelerinden seçilin." dedi.

'Namus'tan bahsedip haysiyet dersi dersi vermeye kalkıştı

Milletin parasını hortumlayarak yurt dışına kaçan ve firari bir hayat sürdürüp ‘namus’tan bahseden Uzan, "Bu ülkede namuslu, haysiyetli insanlar, bürokratlar ve milletvekilleri var. Bu iş bu kadar kolay değil. Ben bunun mücadelesini son nefesime kadar vereceğim. Siyasete girdiğim gün taahhüd ettim. Bunun da yüzde yüz arkasındayım." ifadelerini kullandı.

47 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

Cem Uzan hakkında, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/123 E. sayılı, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/10 E. sayılı ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/47 E. sayılı dosyalarından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, resmi ve özel evrakta sahtecilik, Bankalar Kanununa muhalefet, devlete ve şahsa karşı işlenen nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumunu dolandırmak, nitelikli zimmet, hürriyeti tahdit, hakkı olmayan mala tecavüz suçları sebebiyle kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezası olduğu belirlendi.