Hormonlu sebze ve meyveler beyin hücrelerini öldürüyor

Günümüzdeki yiyecekler suni olarak güçlendirdiği için vitamin kalmıyor. Hormonlu gıdalar mevsimi dışında tüketiliyor ve onlardan beklenen beslenme alınamıyor.

Diğer taraftan şehir hayatının değişik açılardan olumlu ve olumsuz etkileri, çevre kirliliği, tek düzelik gibi kadar pek çok faktör beyni olumsuz yönde etkiliyor.

Son zamanlarda 'antioksidan' denen bir bakıma vücutta paslanmayı engelleyen maddelerin alınmasının faydaları üzerinde duruluyor. Damarlara iyi gelen pek çok yiyecek, beyin için de yararlıdır. Özellikle balıkyağı ya da zeytinyağının önemli etkisi var. Ancak her şeyden önce dengeli yemek yemek önemli.

Hormonlu tuzağa dikkat

Hormonlu gıdaları ayırt etmek elimizde. Sebze ve meyve alırken biraz dikkat kâfi.. Türkiye’de özellikle domates, patlıcan, patates, kabak, salatalık, üzüm, elma, çilek, kavun, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve çeltikte hormona sıkça rastlamak mümkün.

Hormon takviyesi zamansız yetiştirilen ürünlerde çok fazla yapılıyor. Onun için, artık her mevsim her şeyi bulabiliyoruz. Manav tezgahlarında, market reyonlarında taptaze, pırıl pırıl ışıklar altında kışın yaz meyve ve sebzelerini görüyoruz.



Halbuki çok fazla tükettiğimiz domatesi 15 Ekim - 15 Mayıs arasında ne kadar imrensek de alıp yememek en kolay çözüm yolu.

Patlıcana da 15 Kasım-15 Mayıs arasında uzanmamak iyi olur. Aslında hemen bütün yaz sebze ve meyvelerini herkes bilir ve yine bunlar genellikle tıpkı domates ve patlıcan gibi, ekim ortası ile mayıs ortası arasında kalan kış aylarında size ulaştırılıyorsa, hormonlu olması çok güçlü ihtimaldir. Ayrıca meyve ve sebzeler bazı alışılmayan özellikleriyle de size hormon kullanılıp kullanılmadığını belli ederler. Domates çekirdeksiz, içi çok sulu, boş ve tatsız olur. Kabağın şekli bozuk ve çekirdeksizdir. Patlıcanın içi süngerimsi ve çekirdeksizdir. Biber aşırı büyük ve etli, çekirdeksizdir. Patatesler şekilsiz ve yumruları yapışık, içi karadır..