Hormon tedavisinde kanser riski büyük



Hormon tedavisi ile meme kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştıran İngiliz bilim adamları, hormon tedavisinin kanser riskini artırdığını ortaya çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma menopoz sürecinde hormon tedavisinin kullanılmasında dikkatli olunması gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Amerikan Tıp Birliği Dergisinde yayınlanan araştırmaya göre menopoz sürecindeki sağlık sorunlarına karşı hormon takviyesi alan kadınlar, bu tür ilaçları kullanmayı bıraktıktan üç sene sonra bile kansere yakalanma riski altındalar.

Araştırmada, yaşları 50 ila 64 olan 1 milyon 84 bin 110 kadının 5 yıllık verileri incelendi.

Epidemiology Kanser Araştırma Merkezi bilim adamları, hormon tedavisi gören kadınlarda, hormon tedavisi görmeyenlere oranla meme kanseri riskinin yüzde 22 fazla olduğunu tespit ettiler. Hormon tedavisi görmeyen kadınlarda ise tehlike binde 20. Harvard Üniversitesi, kombine hormon tedavisinin östrojen tedavisinden daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, ABD'de, yaşları 50 ila 79 olan 16 bin 608 kadın üzerinde yeni bir araştırma yapılarak, östrojen hormonunun tek başına meme kanseri üzerindeki etkisi değerlendiriliyor. Bu araştırmanın sonuçlarının 2 yıl içinde açıklanması bekleniyor.



Bilim adamları, bu bulgulardan yola çıkarak doktorları hormon tedavisi konusunda çok dikkatli olmaya çağırıyor.

Doktorlar da şaşırdı

2000’lerin başına kadar, hormon tedavisi menopozdaki kadınların her derdine devaydı. Yaş önemli değildi, kalp ve damar hastalıklarından, osteoporozdan hatta bazı kanserlerden korunmak için hormon alınmalıydı. İlk bomba 1998’deki HERS araştırmasıyla düştü.

Ancak asıl infial 2002’de sonuçları açıklanan WIH (Kadın Sağlığı İnisiyatifi) araştırmasıyla yaşandı: Menopoza giren kadına uygulanan hormon tedavisi, kalp ve damar sağlığını pek o kadar korumadığı gibi meme kanseri riskini artırıyordu. Araştırmaya katılan kadınların yaşından verilen hormonlara kadar her detay tartışıldı. Doktorlar kadar kadınlar da allak bullak oldu.