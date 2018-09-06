Horlama ve ağız kokusu

2 sağlık konusu ailede huzuru bozuyor. Eşler arasında gerginlik sebebi oluyor. Bu yüzden başlayan tartışmalar, sarfedilen ileri geri sözlerle tansiyonu daha da yükselterek, küşkünlüklere, oda ayırmalara ve nihayet mahkeme koridorlarına, “boşanma dilekçeleri”ne kadar varıyor.

Biri horlama...

Diğeri ağız kokusu...

Eşlerden biri horluyor. Uyarılması halinde bir iki sabır ederken üçüncüsünde “Sen de horluyorsun. Ben bi’şi diyor muyum!” çıkışına yol açıyor. Ardından, “ben horlamıyorum, sen horluyorsun!” suçlamalarının ağız dalaşı başlıyor...

HORLAMANIN SEBEPLERİ

Horlama, ağız ve burun arkasındaki hava yolunda darlık olduğunda ortaya çıkan gürültü biçimindeki ses olarak biliniyor. Sebebi dengesiz beslenme, boğaz-burun bölgelerindeki rahatsızlıklar ve hastanın yatak üzerinde dengesiz yatması olabiliyor. Alkol ve sigara da aynı şekilde horlama sebebi.. Yine kişi eğer çok yorgun ise horlama başlar. Burada önemli olan horlamanın sürekli olup olmamasıdır.



Çocuklarda görülen horlamalar ise genellikle kilodan kaynaklanır.

Horlayan kişiler uyku ilaçları, sakinleştirici ve antihistaminik denilen alerji ilaçlarını uykudan önce almamalı.

Uykudan 3 saat önce ağır yemek yenilmemeli. Aşırı yorgunluktan sakınmalı. Uykuda sırt üstü yatmak yerine yan yatmak tercih edilmeli. Aileler, çocukların kilo almasının

Kişinin burun ve boğazında rahatsızlık söz konusu ise mutlaka hekime başvurulmalı.

Eğer horlamanın sebepleri arasında kişinin burun ve boğaz kısmı ile alakalı ise tedavi o yönde yapılır...

Gelelim ikinci soruna...

Kronik ağız kokusu şeker hastalığı, ciddi sinüs enfeksiyonu, karaciğer ve böbrek hastalıkları, mide ve bağırsaklarla ilgili bozukluklar gibi tıbbi problemlerin belirtisi de olabiliyor.

Ağız kokusundan kurtulmak hiç de zor değil.

Ağız içi hijyeni; dilinizin temizliği, boğazınızın kuruluğu, yediğiniz ve içtiğiniz yiyecekler ile içecekler ağız kokusuyla birebir ilişkili.

Dişinizdeki oyuklar, çürükler, diş eti hastalığı ağız kokusu yapabilir. Dişlerinizi fırçalamak dişlerinizde ve dişetlerinizin sınırında biriken plak ve bakteriyi yok edecektir. Kokuyu bu baktereler yapıyor çünki.. Aynı bakteriler dilinizin üzerini de mekân tutubilir. Ağız kokusunun büyük bölümü dilinizin üzerindeki bakterilerden kaynaklanıyor olabilir.

Ağız kokusundan geçici kurtulmanın yolu naneli sakız.. Ancak bu sakız şekerli olursa bakteri sakızın içindeki şekerle mayalar ve yine kötü kokular yayar.

Aslında tükürüğümüz ağzıdaki kötü bakterileri öldürmeye yardımcıdır. Kurumuş bir ağız kokuya yol açabilir. Boğazınızı ıslatmak tükürük bezlerinizi harekete geçirecektir.

İlaçlar da ağız kuruluğu yapabilir. Doktor size ağız gargarası verebilir.

Uyku apnesi, sinüzit gibi hastalığınız varsa ağzınız sabaha kadar açık olacağı için sabahları uyandığınızda ağız kuruluğundan dolayı da ağzınız koku yapar.

Düşük karbonhidratlı ve bol proteinli beslenme de ağız kokusuna yol açabiliyor. Yenilen yağlar yanarken, keton olarak bilinen kimyasalları vücutta biriktiriyor ve nefese yansıyor. Yani beslenmenize dikkat etmelisiniz.

Çay içmek de bir çare.. Ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olabiliyor. Chicago’da Illionis Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, siyah ve yeşil çayda bulunan polifenol isimli kimyasal bileşenler kötü ağız kokusundan sorumlu bakterilerin gelişimini önlüyor.

Kakule bitkisinde bol miktarda sineol var. Bu bakterileri öldüren ve ağız kokusunu hafifleten potansiyel bir antiseptik. Kakule, doğal nefes temizleyici olarak her yaş grubu için iyi. Birkaç tane kakule veya rezene tohumu çiğneyebilirsiniz...