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Ekonomi Honor IFA 2020’de yeni ekosistem ürünlerini tanıtacak
Ekonomi

Honor IFA 2020’de yeni ekosistem ürünlerini tanıtacak

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:09:22 -
Honor IFA 2020’de yeni ekosistem ürünlerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Akıllı yaşam stratejisi kapsamında akıllı bileklik, akıllı saat, kulaklık gibi giyilebilir teknolojiler ve ekosistem ürünleriyle portföyünü genişleten Honor, Avrupa’nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020’de yeni ürünlerini teknoloji severlerle buluşturacak.

Honor açıklamasına göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, akıllı telefonu merkeze aldığı geniş bir ürün yelpazesini kapsayan “1+8+N” stratejisi kapsamında ürün portföyünü genişletmeye ve yeni teknolojilerini duyurmaya devam ediyor.

Akıllı ve birbiriyle bağlantılı bir yaşam hedefiyle duyurduğu bu strateji kapsamında Honor, önümüzdeki dönemde satışa sunmaya hazırlandığı yeni ürünleri ilk defa 4 Eylül Cuma günü IFA 2020 kapsamında düzenlenecek basın toplantısında duyurmaya hazırlanıyor. "Akıllı yaşamı genişlet" mottosu altında tanıtılacak yepyeni teknolojiler arasında akıllı saatten, dizüstü bilgisayara, tablet ve diğer ekosistem ürünlerine kadar geniş bir ürün skalası yer alıyor. Türkiye saati ile 12.25’te başlayacak olan konferans, online olarak da dünyanın her yerindeki teknoloji meraklıları tarafından izlenebilecek.

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