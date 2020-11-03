Honor 10X Lite satışa sunuldu! İşte fiyatı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni orta segment akıllı telefonu Honor 10X Lite satışa çıktı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken telefonun ilerleyen günlerde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Honor 10X Lite, 22,5 W hızlı şarj destekli ve 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geldi. Telefonda Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inçlik IPS LCD ekran yer alıyor. Ön kısmında 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera; arka kısmında ise 48 Megapiksel ana sensör, 120 derece açıya sahip 8 Megapiksel geniş açılı, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

Gücünü Huawei'nin Kirin 710 yonga setinden alan telefon, kullanıcılara 4 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128 GB dahili depolama alanı sunuyor.

İşte Honor 10X Lite fiyatı

Buz rengi, siyah ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Honor 10X Lite'ın satış fiyatı 213 dolar olarak belirlendi. Telefonun ilerleyen günlerde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.