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Aktüel Hong Kong'da yangın: 7 ölü, 10 yaralı
Aktüel

Hong Kong'da yangın: 7 ölü, 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:19:37 -
Hong Kong'da yangın: 7 ölü, 10 yaralı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Xinhua'daki habere göre, polis yetkilileri, Hong Kong'un Canton Caddesi'nde akşam saatlerinde bir apartmanda yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğunu üzüntüyü dile getirerek yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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