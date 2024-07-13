Honda’nın sevilen otomobili döndü! Türkiye'de yeniden satışa çıkıyor

Tasarım açısından standart Jazz modelinden farklılaşan Honda Jazz Crosstar, dikkat çekici özellikleriyle yeniden Türkiye’de satışa çıkıyor. Aynı zamanda Jazz Elegance versiyonu da Crosstar ile birlikte satışa sunulacak. 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü itibarıyla Honda bayilerinde yerini alacak olan Jazz Elegance 1 milyon 290 bin TL, Jazz Crosstar ise 1 milyon 350 bin TL özel lansman fiyatıyla satılacak.

Honda, sevilen kompakt hatchback modeli Jazz’ın Crosstar ve Elegance versiyonlarını satışa sunuyor. Jazz Crosstar yeniden Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanırken Jazz’ın Elegance versiyonu da tekrar Honda ürün gamında yerini alıyor.

Dikkat çeken dış tasarım

Honda Jazz Crosstar ve Elegance, özgün dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Honda'nın Japon "Yoo no bi" tasarım felsefesine sadık kalınarak tasarlanan modeller, günlük kullanıma uygunluğu ve estetik çekiciliği ile ön plana çıkıyor. Crosstar’ın SUV benzeri dış görünümü, bal peteği ızgarası, marşpiyelleri ve entegre tavan raylarıyla daha dikkat çekici hale geliyor. Elegance donanımındaki şık ve zarif tasarım ise sofistike bir görünüm sunuyor.

Jazz ailesinde, Gün Işığı Beyazı ve Kristal Kırmızı gibi klasik renklerin yanı sıra, Crosstar versiyonunda sedefli Fiyort Mavi ve Elegance versiyonunda metalik Gece Yarısı Mavisi gibi özel renk seçenekleri bulunuyor.

Konforlu ve fonksiyonel iç mekan tasarımı

Honda Jazz Crosstar ve Elegance, iç mekânda da modern ve minimalist bir estetik sunuyor. Crosstar versiyonunda su tutmayan siyah koltuk kumaşları ve parlak siyah kaplama, iç mekanın modern tasarımını tamamlıyor. Kullanıcı odaklı ön konsol, ferah bir his oluştururken, 7 inç TFT gösterge paneli ve merkezi 9 inç dokunmatik ekran, yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

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Bagaj hacmi normal kullanımda 304 litre iken, arka koltukların katlanmasıyla 1.205 litreye ulaşıyor. Yakıt deposunun ön koltukların altına yerleştirilmesi, daha geniş bir iç mekân sunarken, Sihirli Koltuklar farklı kullanım kombinasyonlarına olanak tanıyor. Ergonomik tasarımı ve arka koltuklarda sunulan 986 mm diz mesafesi ile sınıfının en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gelişmiş e:HEV teknolojisi

Honda’nın 20 yılı aşkın deneyimi ile geliştirdiği e-hibrit sistemi, 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motor, iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Gelişmiş e-hibrit sistem, lityum iyon bataryanın doğrudan elektrikli tahrik motoruna güç sağladığı Elektrikli Sürüş, benzinli ve elektrik motorun birlikte çalıştığı Hibrit Sürüş ve benzinli motorun doğrudan tekerleklere güç sağladığı Benzinli Sürüş olmak üzere üç modu bulunuyor. Sistem, bu üç sürüş modu arasında otomatik geçiş yaparak kesintisiz ve dinamik bir sürüş sağlıyor.

Jazz e:HEV güç-aktarma sistemi, güçlü elektrik motoruyla gelişmiş hızlanma performansı sunarken; verimlilik sağlayan dinamik sürüş özelliklerini koruyor. Bu konudaki iddiasını sürdüren Jazz e:HEV, Elegance versiyonunda 102 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değerine sahipken; ortalama olarak 4,5 L/100 km (WLTP) yakıt tüketiyor. Crosstar versiyonu ise 108 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değerine ulaşırken; ortalama 4,8 L/100 km (WLTP) yakıt tüketimi ile verimlilik yönünde öne çıkıyor.

Araç içi teknolojiler

Honda Jazz, gelişmiş araç içi teknolojileriyle günlük yaşamı daha da kolaylaştırıyor. Kullanıcılar; müzik, telefon ve bilgi-eğlence özelliklerine dokunmatik ekran üzerinden erişebiliyor. Daha güvenli ve ergonomik bir deneyim için temel işlevlerin fiziki düğmeleri de bulunuyor. Sistem, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay akıllı telefon bağlantısı ile destekleniyor. Isıtma ve havalandırma ayarları gibi önemli fonksiyonlar ise pratik ve ergonomik bir şekilde kontrol edilebiliyor.

Güvenlik teknolojileri

Honda Jazz Crosstar ve Elegance, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek için tasarlanan aktif ve pasif güvenlik teknolojileri de içeriyor. Honda SENSING aktif güvenlik teknolojisi, geniş görüş alanına sahip ön kamera ve gece kullanım desteğiyle güvenliği artıran çok sayıda sürüş asistanını standart olarak sunuyor. Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Şerit Takip Uyarı Sistemi ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi, sürücüye güvenli sürüş desteği sağlıyor. Ayrıca, Trafikte Sürüş Asistanı ile dur-kalk trafikte sürücünün yükünü azaltmak için 0 km/s'den itibaren direksiyon desteği de sunuluyor.

Honda'nın tescilli Advanced Compatibility Engineering teknolojisi, çarpışma enerjisini dağıtarak otomobil ve yolcularını korumanın yanı sıra diğer araçlara uygulanan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Jazz, ön koltuğa entegre olan orta hava yastığı dahil olmak üzere 10 adet hava yastığı ile donatılmıştır ve boyun zedelenmesini azaltan ön koltuk başlıkları ile yolcu güvenliğini maksimum düzeyde artırıyor.