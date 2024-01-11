Honda'dan yeni elektrikli otomobilini tanıttı

Honda, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, yakında çıkacak olan elektrikli araç serisine erken bir bakış sunan iki konsept aracını tanıttı.

Honda, Honda 0 Serisi olarak adlandırılan bu yeni EV'lerden ilkinin 2026 yılında üretime gireceğini duyurdu. Yeni modeller ayrıca şirketin elektrikli araçlara geçişinin bir parçası olarak yeni bir Honda “H” logosuna sahip olacak.

Honda geçen yıl, 2030 yılına kadar dünya çapında 30 yeni EV'yi piyasaya sürmeyi planladığını, yeni elektrikli araçlar üretmek için 40 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Daha önce Honda, 2040 yılına kadar büyük pazarlarda yalnızca sıfır emisyonlu araçları satmayı planladığını açıklamıştı.

Şu anda Honda, tamamen elektrikli araç satışlarında büyük rakiplerinin gerisinde kalıyor. Örneğin ABD'de Honda şu anda tamamen elektrikli modeller sunmuyor, ancak geçmişte Kaliforniya gibi belirli pazarları hedef alan modeller sunmuştu.

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General Motors-Honda ile işbirliği içinde üretilen, kitlesel pazara yönelik elektrikli bir SUV olan Prologue'un bu yılın sonlarında satışa çıkması bekleniyor.

Bu arada Hyundai, Kia, Ford ve GM gibi rakiplerin halihazırda satışa sunulan birden fazla EV modeli var.

Honda 0 serisi iki konsept araca Sedan ve Space-Hub adı veriliyor. Sedan konsepti daha çok hatchback'e benziyor; alçak, pürüzsüz dış hatları küt bir arka uçla bitiyor. Bu, 2026'dan itibaren Kuzey Amerika'da satışa sunulacak ilk Seri 0 modelini temsil ediyor.

Space-Hub konsepti daha uzun ve kamyoneti andıran bir gövdeye sahip. Honda'ya göre bu araç "farklı yolcuları" taşıyabilecek geniş ve esnek bir iç mekana sahip. İç mekan görüntüleri, aracın arka ve yanlarına doğru uzanan koltuklarını gösteriyor.



Honda, Space-Hub'ın ne zaman satışa çıkacağı konusunda açıklama yapmadı.

Tanıtılan yeni "H" logosu mevcut versiyondan daha basit. Mevcut Honda logosunu çevreleyen kutuyu ortadan kaldırıyor. Mevcut logoda olduğu gibi, 'H' harfinin dikey çizgileri yukarıya doğru uzanıyor. Şirket, bu yeni H'nin Honda'nın tüm yeni 0 Serisi EV'lerinde kullanılacağını söyledi.