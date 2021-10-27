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Kültür - Sanat Hollywood'un yıldız ismi Türk sanatçının eserini paylaştı
Kültür - Sanat

Hollywood'un yıldız ismi Türk sanatçının eserini paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman, Türk dijital sanatçısı Mohaç Yücel'in çizdiği portreyi paylaşarak teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:53:00 -
Hollywood'un yıldız ismi Türk sanatçının eserini paylaştı

Dijital ortamda çizdiği portrelerle tanınan Mohaç Yücel isimli Türk sanatçı, dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın radarına takıldı. Freeman'ın portresini dijital ortamda oluşturan Mohaç Yücel, ünlü oyuncudan özel bir teşekkür aldı.

Morgan Freeman, Mohaç Yücel tarafından çizilen portresini resmi Instagram hesabından paylaştı. "Teknolojinin sanatçılara dijital ortamda olabilmeleri için yeni yollar sunmasını seviyorum." ifadelerini kullanan Freeman, bu özel portre için Mohaç Yücel'e teşekkür etti. Ünlü oyuncunun Instagram hesabındaki paylaşımını kendi hesabından paylaşan Mohaç Yücel ise "Sanatınız ve sanatçılara verdiğiniz destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mohaç Yücel, Morgan Freeman portresiyle ününe ün katmış olsa da bu sanatçının eserleri Morgan Freeman'dan ibaret değil. Herkesin tanıdığı Bob Marley, Jon Snow, Che Guevara, Maradona ve Ronaldinho ile Cem Karaca ve Barış Manço'nun da portresini çizen sanatçı, takipçilerinin beğenisini kazanmayı başarmış durumda.

Eğer siz de Mohaç Yücel tarafından dijital ortamda oluşturulmuş portreleri incelemek isterseniz, buradaki bağlantı aracılığıyla sanatçının Instagram hesabına ulaşabilirsiniz.

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