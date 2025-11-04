Hollanda'nın ırkçıları duvara tosladı: Ezan yasağı Danıştay'dan döndü!

Hollanda’da Danıştay’dan dikkat çeken bir karar geldi. Kurul, ezanın hoparlörden okunmasına getirilmek istenen yasağı “dini özgürlüğün ihlali” ve “ayrımcı bir düzenleme” olarak tanımladı. Bu konuda hazırlanan tasarının meclise sunulmaması tavsiyesinde bulundu.

Danıştay (Raad van State), hoparlörden okunan ezana getirilmeye çalışılan yasağın dini özgürlüklere aşırı müdahale anlamına geldiğini ve uygulamanın ayrımcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kurula göre bu yasağın etkilediği grup doğrudan Müslüman toplumu olduğundan, düzenleme ayrımcılık yasağıyla çelişiyor.

IRKÇI PARTILAR TEKLİFİ SUNDU

Sağ popülist JA21 Partisi ve muhafazakâr Hollanda Reformcu Siyasi Partisi (SGP) kısa süre önce, ezanın hoparlörden okunmasını yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Partiler, bu şekilde okunan ezanın “çevrede yaşayanlarda rahatsızlık, yabancılaşma veya güvensizlik hissi oluşturabileceğini” iddia etti.

DANIŞTAY İÇİN VERMEDİ

Danıştay’a göre, getirilmeye çalışılan bu yasak “orantısız bir müdahale” niteliğinde. Çünkü belediyeler gerekli görüldüğü takdirde şehirdeki topluluklarla diyalog kurarak ezan sesinin düzeyini veya saatinde ayarlama yapabiliyor. Anayasa da bu tür yerel düzenlemelere olanak tanıyor.

Kurul, ülke çapında uygulanmak istenen genel bir yasağın ise “dini özgürlüğü gereğinden fazla sınırlayacağı” görüşünde.

Konseyin açıklamasında ayrıca SGP ve JA21’in sunduğu yasa teklifinde ezanın hangi sıklıkla, hangi ses seviyesinde veya nerede okunduğu konusunda hiçbir ayrım yapılmadığına dikkat çekildi. Konsey, bu düzenlemenin özellikle tek bir dini topluluğu etkilediğini, bu nedenle “ayrımcı bir sonuç” doğurduğunu belirtti.

TASARIYI MECLİSE SUNMAYIN

Danıştay bu gerekçelerle partilere “tasarıyı parlamentoya sunmayın” tavsiyesinde bulundu. Ancak Konsey’in görüşleri bağlayıcı değil; hükümet ve partiler isterlerse öneriyi meclis gündeminde tutabilir.

DANIŞTAYA RAĞMEN MECLİSE GELEBİLİR

JA21 ve SGP tekliflerinde ısrar ederse, meclisteki bazı partilerin desteğini görme ihtimali yüksek. Başta aşırı sağcı PVV ile çiftçi partisi BBB’den de destek gelebileceği belirtiliyor. Bu iki parti, geçmişte de Danıştay’ın kararlarını sıkça eleştiren partiler arasında yer almıştı.

Bir diğer parti VVD. PKK sempatizanı Dilan Yeşilgöz yönetimindeki partinin seçim programında, kamusal alanda hoparlörle ezan okunmasının yasaklanması maddesi bulunuyordu. Forum voor Democratie (FvD) ise geçmişte benzer bir yasağa açık destek vermişti.

GEÇİCİ HÜKÜMET KONUYU İNCELİYOR

Geçici hükümet, şu anda Hollanda genelinde nerelerde hoparlörle ezan okunduğunu belirlemek için bir haritalama çalışması yürütüyor. Henüz bu konuda resmî bir envanter bulunmuyor.

Entegrasyondan sorumlu Devlet Sekreteri Jurgen Nobel, bu veriler toplandıktan sonra bölge halkı ve dini topluluklarla görüşerek olası sorunların ve çözümlerin değerlendirileceğini açıklamıştı

TASARIYA TEPKİ

İki partini sunduğu yasak teklifi bazı belediyeler ve Müslüman kuruluşlar tarafından da ayrımcı bir yaklaşım içerdiğini gerekçesiyle tepki çekmişti. Cami temsilcileri, ezan sesinin yasal çerçevede ve çevreye saygılı biçimde yapıldığını vurgulayarak, bu teklifin inanç özgürlüğünü sınırlama girişimi olduğunu ifade etmişti.