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Hollandalı öğrenciler yaptı! Güneş enerjisiyle çalışıyor, 725 km hız yapıyor

Hollandalı üniversite öğrenciler tarafından geliştirilen güneş enerjisiyle çalışan otomobil, saatte 725 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:30
Hollandalı öğrenciler yaptı! Güneş enerjisiyle çalışıyor, 725 km hız yapıyor

Hollandalı üniversite öğrencilerinin geliştirdiği, güneş enerjisi ile çalışan 'The Lightyear One' otomobili tanıtıldı.
Güneş enerjisiyle çalışacak yeni üretilen otomobil saatte 725 kilometre hıza ulaşabilecek.

2015 yılında Hollanda'daki Eindhoven Üniversitesi'nden bir grup öğrenci ilk olarak bir yarışma için geliştirdiği ve güneş enerjisi ile çalışan 'Stella Lux' aile otomobilinden sonra bu otomobilin enerji tasarrufu daha yüksek ve daha fazla hız yapabilen bir versiyonunu geliştirdi.

Fiyarlar 149 eurodan başlayacak

Öğrenciler tasarladıkları Stelle Lux marka otomobil ile Avustralya'da yapılan güneş enerjisi ile çalışan arabaların katıldığı 'Dünya Güneş Enerjisi Şampiyonası'na (World Solar Challenge) katılmışlardı. Electrek.co internet sitesinin haberine göre otomobilin tanıtımı dün Hollanda'nın Katwijk kentinde gerçekleştirildi. Aerodinamik tasarımı ile dikkat çeken otomobilin saatte 450 mil yaklaşık 725 kilometre hız yapabildiği belirtiliyor. 'Lightyear One' adıyla satışa çıkarılacak otomobillerin fiyatının 149 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:30
  1. Güneş enerjisiyle çalışan otomobil

YORUM YAZ

  • FotonFoton1 sa önce
    Ya birader, hiz diyil o. Formula 1arabalarinin maximum hizi 380-400 km/saat. 725 hiz olurmur? olsabile kontrol ede bilir mi, insan arabayi?

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