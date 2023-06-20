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Gündem Hollandalı İslam düşmanı Türkiye'de faaliyet göstermek istiyormuş ama...
Gündem

Hollandalı İslam düşmanı Türkiye'de faaliyet göstermek istiyormuş ama...

Yeniakit Publisher
2023-06-20 21:14:00 -
Hollandalı İslam düşmanı Türkiye'de faaliyet göstermek istiyormuş ama...

Hollandalı İslam düşmanı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye'deki muhaliflerle dayanışma mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Hollandalı hadsiz, "Türkiye'de bir İslami rejim ve Erdoğan'ı istemeyen laik Türklerden çok fazla destek mesajı alıyorum." dedi.

Geert Wilders, Türkiye'ye gelip faaliyette bulunmak istediğini ama bundan korktuğunu söyledi.

Wilders, şu ifadeleri kullandı: Kalbim onlar için atıyor. Orada onlarla buluşmak isterdim ama bu çok tehlikeli.

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