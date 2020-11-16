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Aktüel Hollanda'da akıllı kamera ile telefon kullanan sürücülere ceza uygulaması yürürlüğe girdi
Aktüel

Hollanda'da akıllı kamera ile telefon kullanan sürücülere ceza uygulaması yürürlüğe girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:51:51 -
Hollanda'da akıllı kamera ile telefon kullanan sürücülere ceza uygulaması yürürlüğe girdi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da, yollara yerleştirilen akıllı kamera görüntüleriyle, araç kullanırken elinde telefon olan sürücüler tespit edilip ceza kesilebilecek.

Yerel basında çıkan habere göre, araçlarında seyir halindeyken telefon kullanan sürücüler akıllı kameralar ile tespit edilerek, araç plakası anında kayıt altına alınacak ve sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Yapay zeka ile geliştirilen kameralar kaydettikleri görüntüleri Adalet Bakanlığına bağlı Merkezi Adli Tahsilat Kurumuna gönderecek.

Görüntüler incelendikten sonra kural ihlali yapan sürücülerin adreslerine para cezası gönderilecek.

Sürücüler cezaya itiraz edebilecek ve görüntülerini talep edebilecek.

Akıllı kamera sistemini uygulamaya koyan ilk Avrupa ülkesi olan Hollanda'da sürücülerin seyir halindeyken telefon kullanmasının cezasının 240 avro olduğu belirtildi.

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