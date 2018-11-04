Hollanda medyasından Erwin Koeman'a tam not
Galatasaray maçına Fenerbahçe'nin başında çıkan Koeman Hollanda medyasından övgüler geldi.04 Kasım 2018 Pazar 10:38
Galatasaray maçına Fenerbahçe'nin başında çıkan Erwin Koeman Hollanda medyasından olumlu eleştiriler aldı.
Football Orenj gazetesi "Bravo Koeman. Cocu'nun ardından Fenerbahçe'yi devraldı ve 2-0 geriden gelip en azılı rakipleri Galatasaray'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı" şeklinde haber yaptı.
De Telegraaf, "Koeman, kendilerine hiç şans verilmeyen maçta Galatasaray'la berabere kalmayı başardı." şeklinde övgülerde bulundu.
Voetbalprimeur ise "Derbiye F.Bahçe'nin başında çıkan Koeman, ilk ateş çemberinden 2-2 ile geçti." yazdı.
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