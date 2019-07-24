Hollanda kampı başladı! Konyaspor çalışmaları sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarında birinci etap kampını Bolu’da 20 Temmuz’da tamamlayan Konyaspor, iki günlük izin sonrasında Hollanda’da bir araya gelerek ikinci etap kampına başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman serbest koşu ve ısınma hareketleri ile başlayarak pas çalışması ile devam etti. Amir Hadziahmetovic ve Fallou Diagne, atletik performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalışırken Paolo Hurtado'nun hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdüğü bildirildi. Oyuncular, 10’a 10 topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ve tempolu koşu çalışması ile antrenmanı tamamladı.