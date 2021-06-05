Hollanda DAEŞ'e katılan vatandaşını kabul etti

Hollandalı kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre, Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Emiel de Bont ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin de bulunduğu heyet dün akşam Suriye'ye ulaştı.

Haberde, Hollanda heyetinin, İlham B. isimli Hollanda vatandaşı ve iki çocuğunun yanı sıra anne-babası bilinmeyen bir çocuk olmak üzere 4 kişiyi, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bu sabah teslim aldığı belirtildi.

Bu kişilerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ait bir kampta kaldığı kaydedildi.

Teslim alınan 4 kişinin, Hollanda'nın Erbil Konsolosluğuna götürüldüğü aktarıldı.

Özel Temsilci De Bont, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya, Hollanda Mahkemesinin kararını icra etmek üzere küçük bir grubu Hollanda'ya götürmek için geldik" dedi.

Geri getirme kararına değişik tepkiler geldi

Sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ise Twitter'dan geri getirme kararına karşı olduğunu belirtti.

Öte yandan D66 partisi milletvekili Hanneke Van der Werf ise Twitter'dan vatandaşlarının geri getirilmesini olumlu karşıladığını belirterek, "Güvenlik açısından bu kadının radardan kaybolmaması ve getirilip yargılanması daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Hükümetin 'IŞİD'e katılan vatandaşları geri getirme yükümlülüğü yok'

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, kasım 2019'da verdiği kararında hükümetin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı kamplarında bulunan DEAŞ'lılerın çocuklarının hızla geri getirilmesi için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine karar vermişti.

Fakat üst mahkeme bu kararı bozmuş ve haziran 2020'de Hollanda Yüksek Mahkemesi, üst mahkemenin bozma kararını onayarak hükümetin DEAŞ'a katılan kadınları ve çocuklarını Hollanda'ya geri getirme yükümlülüğü olmadığına karar vermişti.

Hollanda'da mahkemeler bu genel kuralın aksine kişisel duruma ve somut olaya göre DEAŞ'a katılan Hollandalıların ve çocuklarının ülkeye getirilmesine karar verebiliyor.