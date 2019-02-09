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Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

- Gaziantep Polisgücü: 3 - SPV Complutense: 4

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:20
Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy


ZAGREB (AA) - Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki Dörtlü Final ilk maçında İspanya temsilcisi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda A ve B gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Dörtlü Final mücadelesine başlandı. Gaziantep Polisgücü, Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanyol rakibi SPV Complutense ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 2-2 tamamlanan mücadelede Gaziantep Polisgücü, parkeden 4-3 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.

Grubunda 3 karşılaşmaya çıkan ve 2 galibiyet alan Gaziantep Polisgücü, Dörtlü Final'deki ikinci ve son maçında yarın Polonya'nın Grunwald Poznan takımına karşı mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:20
  1. Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
  2. Gaziantep Polisgücü
  3. hokey

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