Hodri meydan! İstediğin davayı aç Remzi Albayrak! İşte CHP’li itfaiye başkanının yalanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikayı ziyaret etti.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki fabrika binasında incelemelerde bulunan İmamoğlu'na, CHP militanı olduğu tescillenen İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yangının çıkış nedeni ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Albayrak'ın sözleri Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Yalanın kralı, istediği davayı açsın"

"Bakın çok net söylüyorum; yalanı kralı. İstediği davayı açsın." diyen Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Bakın çok net söylüyorum; yalanı kralı. İstediği davayı açsın. Kendim Alo 155'i aradım kendim ihbar ettim, Başakşehir'deki bu yangını. Dakikasına kadar saklıyorum bunların hepsini.

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Resmini de çektim videosunu da çektim. 'Trafik' diyor. Yemin ediyorum yalan söylüyor. Trafik falan hiçbir şey yoktu.

Yangın mahalline giden ilk itfaiye şoförü çıksın desin ki 'trafik vardı' demiyorum, 'bir tane araba vardı yolda' desin.

Yalan söylemesin. 'Trafik nedeniyle 7 dakika' diyor. Ben aynı yolu 1 buçuk dakikada gittim.

Yarım saat boyunca olayı izledim. Ne yalan söyleyeyim, içimde sürekli bir kurt... Aynı Akit'in bulunduğu binada olduğu gibi olur mu? diye sürekli içim de bir kurt..."