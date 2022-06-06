Hodri meydan Davutoğlu yüreğin varsa gel! CHP mahallesinde yiyip içip İslam dersi veriyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'de siyaset yaptığı dönemde, CHP'nin İslam karşıtlığını dile getiriyordu. Kendi partisini kurduktan sonra CHP'nin kuyruğuna takılan Davutoğlu, şimdi utanmadan İslami hassasiyet kasmaya çalışıyor!.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gezi isyanında camilere saldıran vandallar için kullandığı, "Sürtük" ifadesini kendince eleştiren Davutoğlu, “Hocalara sesleniyorum, bu tablodan memnun musunuz? Bu mudur İslam?” dedi.

Davutoğlu'nun sözlerini eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Hodri meydan, Davutoğlu.. Gel Akit TV’ye.. Sorayım İslam’ın ne olduğunu sana.. Bakalım cevap verebilecek misin. İster Sürtük’ten gir, istersen başka konudan.. Yüreğin varsa, gel.. CHP mahallesinde yiyip-içip, sonra da bize İslam dersi verme.." dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Daha dün, Ahmet Davutoğlu’nun gezi isyanı mağduriyetini yazdım.

Kendi ağzından anlatılanları aktardım..

Bir yazıya ne kadar sığabilirse aktardım..

Ama Davutoğlu’nun gözlerini, öyle bir hırs bürümüş ki..

Akit TV’deki canlı yayın programında, açık ve net, amasız, mamasız olarak, “Biz hiçbir partiye eklemlenmek için kurulmadık” dediği ve “CHP ile ittifak yapacak mısınız” sorusunu reddettiği halde..

Şimdi CHP ile ittifakı öylesini içine sindirmiş ki..

CHP’siz tuvalete bile gidemez hale gelmiş..

Oturuyor, CHP ile ittifak kurduklarında başarıya ulaşırlarsa, ne yapacaklarını anlatıyor.

Kalkıyor.. CHP ittifakı ile seçim kazanırlarsa, nelere imza atacaklarını anlatıyor..

Hani hiçbir partiye eklemlenmeyecektiniz..

Hani hiçbir parti ile ittifak kurmayacaktınız..

Bir insan, söylediğinin 2 yılda tam tersini yapar mı?

Ortada bir icraatınız yok..

Bir iktidara gelmişliğiniz yok..

Girdiğiniz bir seçim ve aldığınız bir boy ölçüsü yok..

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