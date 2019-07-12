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Hızlı Tren hattına liman bağlantısı önerisi

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, "Çok geniş lojistik olanaklara sahip ÇOSB’de katılımcılarımızın demiryolunu kullanma imkanı yakında daha da artacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:55
Hızlı Tren hattına liman bağlantısı önerisi

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, "Çok geniş lojistik olanaklara sahip ÇOSB’de katılımcılarımızın demiryolunu kullanma imkanı yakında daha da artacak. Halkalı-Kapıkule hattı yenilenirken bölge sanayicileri açısından Tekirdağ Limanı’na bağlantı hayati önem taşımaktadır. Çift hatlı Çerkezköy-Kapıkule demiryolu projesine bu talebimizin de eklenmesini istiyoruz" dedi


İstanbul Sanayi Odasının 2018 verilerine göre hazırlamış olduğu ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nden (ÇOSB) 18 sanayi kuruluşu yer aldı. ’İSO’nun En Büyük İkinci 500-2018’ listesine YÜNSA 23’üncü, Akım Metal 24’üncü, AKPLAS Plastik Kalıp 53’üncü sıradan girerek ÇOSB’den araştırmaya giren ilk üç firma oldu. İSO En Büyük İkinci 500 – 2017 araştırmasına ÇOSB’den 20 firma girmişti. İSO En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2018 listesinde ÇOSB’de faaliyet gösteren 20 firma kendilerine yer bulmuştu. Böylece İSO’nun 2018 verilerine göre hazırladığı Türkiye’nin en büyük 1000 firması listesine ÇOSB’den 38 firma girmiş oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2018 verileri esas alınarak hazırlanan “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması” listesinde ÇOSB’den 31 firma yer almıştı.



Demiryolu bağlantısı şart


ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 50 yıldır aralıksız yayınladığı Türkiye’nin en kapsamlı ve en detaylı sanayi kuruluşları araştırmasını değerlendirdi. Sözdinler, "İSO’nun bu çalışması hem Türkiye ekonomisi, hem de ekonomiye yön veren şirketler hakkında ayrıntılı ve derinlemesine bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. İSO’nun En Büyük 500-2018 ve En Büyük İkinci 500-2018 çalışmalarında, yani Türkiye’nin en büyük 1000 firması içinde ÇOSB’den 38 firmanın yer bulması bizim için çok önemli bir gösterge. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ’En Büyük 1000 İhracatçı-2018’ listesine ÇOSB’den 31 şirketin girdiğini de hatırlatmalıyım. Türkiye genelini kapsayan bu çalışmalarda daha çok katılımcımızın yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz. ÇOSB olarak yatırımlarımızı katılımcılarımızın daha verimli, katma değeri yüksek ve karlı üretim yapmaları noktasında yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Dijitaj dönüşüm çabalarımızı uygulamalı olarak sürdürüyoruz. Çok geniş lojistik olanaklara sahip ÇOSB’de katılımcılarımızın demiryolunu kullanma imkanı yakında daha da artacak. Halkalı-Kapıkule hattı yenilenirken bölge sanayicileri açısından Tekirdağ Limanı’na bağlantı hayati önem taşımaktadır. Çift hatlı Çerkezköy-Kapıkule demiryolu projesine bu talebimizin de eklenmesini istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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