Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor

Besinlerde bulunan lifin (posa) sağlık açısından çok büyük bir önem taşıdığı bilinir. Bağırsaklarınızdaki iyi bakterilerin beslenmesini sağlarken sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına büyük katkı sağlar. Bazı lifler kilo kaybı sağlarken, bazıları kan şekerinizi düzenleyebilir, bazıları da kabızlığa karşı mücadele etmenizde en büyük yardımcınızdır. Uzmanlar her gün alınan 1000 kalori için 14 gram lif tüketilmesi önerisinde bulunurlar. Lifli yani posalı besinler sindirim sisteminiz için önemli rol oynar. Peki yüksek miktarda lif içeren besinler hangileridir?

Lif (Posa) Nedir?

Vücut tarafından sindirilemeyen her türlü karbonhidrat çeşidine lif denir. Vücut tarafından kullanılamaması liflerin ‘sağlıksız’ olduğu anlamına gelmez. Diyet lifinin vücuda sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir:

Kolesterolü Düşürür: Sindirim sistemindeki lifin varlığı vücutta kolesterol emilimini azaltmaya yardım olabilir.

Sağlıklı Kilo Kaybı Sağlar: Yüksek lifli meyve ve sebzeler genellikle daha düşük kalorilidir. Lif uzun süreli sindirime neden olarak daha uzun süre tok kalmayı sağlar.

Sindirim Sistemine Yük Yapar: Kabızlık sorunu olanların ya da sindirim sistemi yavaş çalışanların daha çok diyet lifi tüketmeleri faydalı olabilir. Lifler, sindirilemediği için doğal olarak sindirim sistemine bir hacim katar. Bu da bağırsakların uyarılmasını sağlayıp dışkılamayı kolaylaştırabilir.

Kan Şekerinin Kontrolünü Sağlar: Vücudun yüksek lifli besinleri parçalaması daha uzun zaman alabilir. Bu da özellikle diyabeti olanlar için kan şekeri seviyelerinin daha uzun süre dengede kalmasına yardım eder.

Sindirim Sistemi Kanserleri Riskini Düşürür: Yeterince lifli gıda tüketmek kolon kanseri gibi mide ve sindirim sistemi kanserlerinden korunmaya yardım edebilir. Elmada bulunan pektin gibi antioksidanlar kolon kanseri riskine karşı tüketilebilir.

Lifli gıdaları, şişkinlik ve gaz sorunu yaşamamak için kademeli olarak beslenmenize dahil edebilirsiniz. Lifli yiyecek yerken bol su içmeniz de bu sorunların azalmasına katkı sağlayabilir.

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…