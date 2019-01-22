Hızla gelen kamyon, bisiklet süren Suriyeli genci biçti Bursa'da İnegöl-Alanyurt yolunda bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genç, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elinde bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genci kamyon ezdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kaldırım üzerinde yürüyen Musa El-Faris'e (23) tomruk yüklü 41 GR 922 plakalı Ersin T. idaresindeki kamyon süratli bir şekilde çarptı. Faris, kaldırım üzerinde yürüyen Faris'i metrelerce ileri fırlattı. Suriyeli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hayatını kaybeden Faris'in cenazesi olay yerinden yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.