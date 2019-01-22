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Hızla gelen kamyon, bisiklet süren Suriyeli genci biçti

Bursa'da İnegöl-Alanyurt yolunda bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genç, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

22 Ocak 2019 Salı 19:17
Hızla gelen kamyon, bisiklet süren Suriyeli genci biçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elinde bisikletiyle kaldırımda giden Suriyeli genci kamyon ezdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kaldırım üzerinde yürüyen Musa El-Faris'e (23) tomruk yüklü 41 GR 922 plakalı Ersin T. idaresindeki kamyon süratli bir şekilde çarptı. Faris, kaldırım üzerinde yürüyen Faris'i metrelerce ileri fırlattı. Suriyeli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hayatını kaybeden Faris'in cenazesi olay yerinden yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:17
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