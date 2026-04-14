Hizbullah, Siyonistlerin saldırısını karşılıksız bırakmadı
Hizbullah, gün boyunca İsrail’in kuzeyi ile Lübnan’ın güneyindeki İsrail ordusu hedeflerine toplam 46 saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, çok sayıda askeri noktanın roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah, İsrail ile Lübnan sınırında gün boyunca geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre hem İsrail’in kuzeyindeki askeri noktalar hem de Lübnan’ın güneyindeki İsrail unsurları gün içinde peş peşe hedef alındı.

Bu açıklama, bölgede çatışmaların yalnızca sınır hattıyla sınırlı kalmadığını, daha geniş bir alana yayılan yoğun saldırı döngüsünün sürdüğünü ortaya koydu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait hedeflerin insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle vurulduğu belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkeba, Beyyada, Ayn İbil, Nakura, Adise, Raşaf beldeleri ile Bint Cubeyl ilçesindeki İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Kefr Blum, Menara, Margaliot, Yesud Hamala, Shtula, Malikiye, Metula, Doviv, Liman, Karmiel, Misgav Am, Shomera, Avivim, Kefr Giladi, Maalot Tarshiha, Hanita ve Şilomi yerleşimlerinin hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in Nehariye kentinin yanı sıra Zarit, Amiad, Beit Hillel üsleri ve Yiftah Kışlası ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Shragah Üssü'ne saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehrinde bulunan Tefnin Üssü'nün de hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusuna karşı gün içinde 46 saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

