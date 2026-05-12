Hizbullah saldırısında bir İsrail askeri öldü

İsrail ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı saldırısında bir İsrail askerinin öldüğünü, bazı askerlerin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, yedek asker 47 yaşındaki Alexander Glovanyov'un İHA saldırısında öldüğün belirtildi.

İsrail basını, yaralı askerlerin tahliyesi için kurtarma helikopterlerinin bölgeye gönderildiğini, helikopterlerden birinde "teknik arıza" yaşandığını bildirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, üst düzey bir askeri yetkilinin "İsrail, Hizbullah ile denklemler gerçekliğine geri döndü" sözlerini aktardı. Yetkili, İsrail askerlerinin Hizbullah tarafından fırlatılan patlayıcı yüklü İHA'larla neredeyse her gün saldırıya uğradığını kabul etti.

Ynet'in pazartesi günü yayımladığı bir haberde de ordunun, Hamas'ın Gazze'de benzer taktikleri benimseyebileceğinden endişe ettiği belirtildi.

Haberde, İsrailli yetkililere dayandırılarak Hamas'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışırken Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki patlayıcı yüklü İHA operasyonlarını incelediği uyarısında bulunuldu.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, Hamas'ın hem Lübnan'ı işgal eden İsrail güçlerine hem de İsrail'in kuzeyine yönelik Hizbullah saldırılarını gözlemledikten sonra benzer İHA kabiliyetleri geliştirmeye çalışmasının muhtemel olduğunu söyledi.

