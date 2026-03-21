Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı 4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı? Teröristler bayramda vurdu! Ölü ve yaralılar var İngiltere ABD ile anlaştı iddiası! İslam Memiş yatırımcıya 'fırsat' deyip açıkladı! 21 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi Belçika'dan Hürmüz şartı: "Önce ateşkes, sonra misyon!" Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar! Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir!
Dünya Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde bir İsrail tankını hedef aldık
Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmaların sürdüğünü ve Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bir tankı hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde İsrail askerlerinin ve İsrail ordusuna ait Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığı ve yoğun duman altında İsrail ordusunun tankı almaya çalıştığı aktarıldı.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde Nakura beldesinde yoğun dumanın yayıldığı görülüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinde çatışmaların sürdüğü, Alma eş-Şaab, Mercayun'daki Balat mevkii ve Merkaba beldesinde de İsrail birliklerinin roket ve İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye, Kiryat Şimona, Avivim ve Yuval yerleşimlerine roket ve İHA saldırılarının düzenlendiği, Taberiye Gölü çevresindeki 2 askeri üssün de hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in Safed kentindeki Kuzey Komutanlığı Karargahı'na 2 kez roketlerle saldırı düzenlendiği vurgulandı.

