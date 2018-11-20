'Hıyar' deyip geçme! İngilizlere göre asalet simgesi!



Amerika’da süpermarketlerde falan taneyle satılıyor çoğu zaman. Tanesi 1 Dolar.

Siz, Salı veya Çarşamba Pazarı'ndaki Çengelköy Salatalığını hatırlayın da nasıl bir cennet vatanda yaşadığımızı anlayın.



Bakın aşağıdaki övgüleri birebir aynıyla Batı'da gramla salatalık satan firmalardan alıntıladık:

ÖV ÖV BİTMİYOR

Salatalık eti vitamin A, C vitamini ve folik asit açısından zengindir, lif bakımından zengindir ve magnezyum, molibden ve potasyum gibi çeşitli mineraller içerir. Ayrıca, salatalık, bağ dokuları güçlendiren silika minerali içerir. Gözlerin şişmesi ve güneş yanığı altında birçok cilt problemini iyileştirdikleri bilinmektedir.. Salatalık, su kaybını önleyen, askorbik ve kafeik asitleri de içerir, bu sebeple yanıklara ve dermatite karşı sıklıkla uygulanır.

"ÇITIR ÇITIR KABAK"!

Bilimsel olarak Cucumis sativus olarak bilinen bu kabak, karpuz, balkabağı ve diğer yaz kabağı türleri ile aynı aileye aittir. (Onlara göre bir kabak türüymüş!)

Louis XIV salatalıkları büyük bir coşkuyla selamladı ve onları seralarda yetiştirdi. Amerikan kolonistleri de bu çıtır çıtır ve sağlıklı kabakları Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü.

"BİR SALATALIK KADAR SERİN" DERLERMİŞ

Yediğiniz zaman salatalıkların sakinleştirici ve serinletici olduğunu fark edersiniz. Dilimizde (İngilizcedeki) “bir salatalık kadar serin” ifadesini bilirsiniz. Bu meyveler çoğunlukla taze olarak yenilmek için yetiştirilir ve Hindistan'da, genellikle öğleden sonraları güneşli öğleden sonra satılan dilimlenmiş salataları bulacaksınız. Bunlar genellikle silindirik formdadır ve yaklaşık altı ila dokuz inç arasında uzunlukları değişir. Bununla birlikte, salatalık büyüklüğü, çeşitli yetiştirme faktörlerine göre de değişir.

Salatalıkların kabuğu, yeşilden beyaza kadar değişebilir ve bazen de çeşitliliğe bağlı olarak yumuşak veya sarkmış olabilir. Salatalık kabuğunun içinde, aynı zamanda sulu ve gevrek kalın, açık yeşil etler bulacaksınız. Salatalıkların iç çekirdeği çok sayıda yenilebilir etli tohuma sahiptir.

KASLARA, EKLEMLERE, KEMİKLERE ÇOK ETKİLİ

Salatalık sağlığının yararları pek çok kültürde yaygın olarak bilinmemektedir. Taze salatalığın tadı diğer kabaklara göre biraz yumuşaktır, ancak gerçekten ferahlatıcıdır.

Salatalık silika açısından zengindir. Bu kaslarda, bağlarda, tendonlarda, kıkırdakta ve kemiklerde güçlü ve sağlıklı bağ dokuların geliştirilmesinde etkilidir. Doktorlar daha sağlıklı ve parlak bir cilt için silika içeriği nedeniyle sıklıkla salatalık suyunu tavsiye eder.

Salatalıkların özü, gözlerin altında güneş yanığı ve şişme gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Askorbik ve kafeik asit, salatalıklarda vücuttan su kaybını önleyen iki önemli bileşiktir. Bunlar, salatalıkların çeşitli cilt problemleri için uygulanmasının sebebidir. Bunun sağlıklı saçları da desteklediğini bilmek sizi hayrete düşürecek. Sedef hastalığı, egzama ve sivilce gibi cilt hastalıklarını tedavi edebilir.

Kabızlık ve böbrek taşına karşı yararlıdır.