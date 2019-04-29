Hisarcık’ta ‘Mangala Turnuvası’

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hisarcık İlçe Temsilciliğince ortaokul öğrencilerine yönelik Mangala Turnuvası düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Mangala Turnuvası sonunda; Şehitler Ortaokulundan Kerim Özer birinci, Dereköy Ortaokulundan Cevdet Demirtaş ikinci ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Emre Gül üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, turnuvaya katılan öğrencilere de Katılım Belgesi verildi.

Gençlerin unutulmaya yüz tutmuş eski bir Türk oyunu olan Mangala ile tanışmalarının gençler için faydalı olduğunu ifade eden TÜGVA İlçe Temsilcisi Caner Tevfik Tekin,” Mangala oyunu esneklik, sağgörü ve bellek gibi unsurları içerisinde barındırmaktadır. İlk kez Türkler tarafından oynanmış ve tarihi çok eski olan zeka ve stratejiyi bir araya getiren oyun gençlerimizin gelişimi açısından önemlidir” dedi.