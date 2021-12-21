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Ekonomi Hisarcıklıoğlu’ndan dövize darbeye ilk yorum
Ekonomi

Hisarcıklıoğlu’ndan dövize darbeye ilk yorum

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirleri olumlu karşıladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:46:00 -
Hisarcıklıoğlu’ndan dövize darbeye ilk yorum

Yeni Akit  ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dalgalı döviz kurlarıyla ilgili ekonomik tedbirler TOOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından da olumlu karşılandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirler ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile ilgili bir basın açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz.” ifadelerini kullanarak memnuniyetlerini dile getirdi.

Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz.

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