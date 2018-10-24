Hisarcıklıoğlu: İslam dünyası siyasi ve ekonomik sıkıntılar yaşıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Endonezya’da katıldığı toplantıda dünyada yoklukla mücadele eden 48 ülke bulunduğunu ve bunun yarısını İslam ülkelerinin oluşturduğunu söyledi.24 Ekim 2018 Çarşamba 10:29
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da katıldığı ICCIA Yıllık Toplantıları’nda dünyada yoklukla mücadele eden 48 ülke bulunduğunu ve bunun yarısını İslam ülkelerinin oluşturduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “İslam dünyası hem siyasi hem ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşıyor” diye konuştu.
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