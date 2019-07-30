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Hisarcık’lı genç yazar Mehmet Altınok’un, “Şizofrenin Günlüğü" isimli kitabı çıktı

Üniversite öğrencisi Hisarcıklı genç yazar Mehmet Altınok, “Şizofrenin Günlüğü" isimli ilk şiir kitabını piyasaya sürdü.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49
Hisarcık’lı genç yazar Mehmet Altınok’un, “Şizofrenin Günlüğü" isimli kitabı çıktı

Üniversite öğrencisi Hisarcıklı genç yazar Mehmet Altınok, “Şizofrenin Günlüğü" isimli ilk şiir kitabını piyasaya sürdü.


“Şizofrenin Günlüğü" isimli şiir kitabıyla yazar dünyasına katılan genç yeteneklerden Mehmet Altınok, halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde okuyor. 15 yaşında deneme şiirleri yazmaya başladığını belirten Altınok,” Şiirlerimi dinleyen ve çok beğenen arkadaşlar kitap yazmamı tavsiye ettiler. Piyasaya sürdüğüm şiir kitabımda hayattan hemen hemen bütün konular var. İnsanların birbirlerinin ardından çevirdiği dolaplar, gerçek yaşantımdan ailem ve ölen dedelerimin üzerine yazdığım şiirler var” dedi.


Muhabbet edecek birini bulamayınca kalemle muhabbet etmeye başladığını söyleyen Altınok,” Boş zamanlarımda derdimi kaleme anlatıyor, kalem de kağıda anlatıyordu. Böylece kendi kendime dertleşmeyi öğrendim. Çünkü bazı insanlar nankör ve menfaatçi olduğu için senin derdin, sıkıntın onlar için bir açılım oluyor, neticede onu kullanmaya çalışıyorlar. Kitabın ismine“Şizofrenin Günlüğü" vermemin nedeni; Yazarken kendi kendime konuştuğum için kitabın adını “Şizofrenin Günlüğü" koydum. Şu an kitabım bütün kitapevlerinde satışa sunuldu. Amacım basılan ve piyasaya sürülen 1000 kitabımı satmak, kinci kitabımı ise yazmaya başladım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:49
  1. kitap

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