HİS Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı'ndan bayram tebriği

ANKARA (AA) - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, "11 ayın sultanı ramazan ayının sonuna geldik. Ramazan Bayramı'nı kutluyor, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde milletimiz, devletimiz çok ciddi mücadeleler verdi. Bizim için ramazan, birlik, beraberlik ve rahmet demektir. Ramazan, bayramları kucaklaşmak demektir." ifadelerini kullandı.

Geçen her bayramdan farklı olarak bu Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirten Bölükbaşı, "81 ilimiz izolasyona uyarak, Ramazan Bayramı'nı iletişim kanallarıyla kutlayacak. Birbirimize bağımız gönülden olacak." dedi.

Sağlıklı günlere kavuşmak için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Biz Herkes İçin Spor Federasyonu olarak, 3'ten 93 yaşa kadar herkese spor yaptırma gayretindeyiz. Spor yapma ve hareket etme kültürünü, sağlıklı nesillerin oluşması için hayatın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu amaca uygun şekilde, Ramazan Bayramı'nda da sağlıklı kalabilmek, virüsten korunabilmek için sosyal izolasyona dikkat edeceğiz. Gönüllerimiz bir olacak ancak sağlıklı günlerde buluşabilmek için daha dikkatli olacağız."



