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Kültür - Sanat Hırvatistan’da okçuluk ve hat sanatı rüzgârı
Kültür - Sanat

Hırvatistan’da okçuluk ve hat sanatı rüzgârı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Okçular Vakfı ve Hırvatistan İslam Birliği Kültür Diyalog Merkezi iş birliğinde Türk Okçuluğu ve Hat Sanatı Atölyesi etkinliği yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:17:00 -
Hırvatistan’da okçuluk ve hat sanatı rüzgârı

Hırvatistan İslam Birliği yerleşkesinde düzenlenen atölye çalışmalarına Hırvat vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, burada yaptığı açıklamada, YEE ve Okçular Vakfı’nın 32 ülkede Türk okçuluğunu ihya ettiğini ifade ederek, gelecek dönemde Hırvatistan’daki projelerine devam edeceklerini belirtti. YEE Zagreb Müdürü Fuat Korkmaz da Hırvatistan’daki atölye çalışmalarının farklı sanat dallarını da kapsayacağını söyledi.

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