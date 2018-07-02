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Hırvatistan çeyrek finalde Rusya'nın rakibi

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, 1-1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:01
Hırvatistan çeyrek finalde Rusya'nın rakibi

18 Dünya Kupası son 16 maçında Danimarka'yı penaltılarda mağlup eden Hırvatistan çeyrek finale çıktı.

2018 Dünya Kupası son 16 tur maçında Hırvatistan ile Danimarka Nizhny Novgorod Stadyum'da karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeye sahne olan mücadele çok hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Zanka ağları havalandırarak Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi. Fakat Danimarka gol sevincini yaşayamadan beraberlik golü geldi. 4. dakikada Mario Mandzukic Hırvatistan'a beraberlik golünü getirdi. Mücadelenin hemen başında gelen gollerin ardından, karşılaşma çekişmeli geçse de maçta başka gol olmadı ve uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara geçildi.

Büyük heyecana sahne olan penaltı atışlarında iki takımın kalecisi de önemli kurtarışlara imza attı. Penaltı atışlarında Danimarka'ya 3-2 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale çıktı.

Hırvatistan, çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:01
  1. hırvatistan
  2. rusya
  3. dünya kupası

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