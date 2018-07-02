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Hırvat yıldız Modric'ten Türkiye açıklaması

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden Hırvatistan'da yıldız futbolcu Luka Modric, EURO 2008'i atıfta bulunarak "Artık Türkiye maçını unutabiliriz" ifadesini kullandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
Hırvat yıldız Modric'ten Türkiye açıklaması

Normal ve uzatma süreleri 1-1 biten Hırvatistan-Danimarka mücadelesinde çeyrek finale yükselen takım, penaltılarla belirlendi. 114. dakikada penaltı kazanan Hırvatistan'da topun başına geçen Luka Modric, Kasper Schmeichel'ı geçmeyi başaradı ve büyük bir fırsatı tepti.

Hırvatistan, penaltılar sonunda Danimarka'yı eleyerek çeyrek final bileti aldı. Luka Modric, dünkü maç ve geçmişle ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, maça Euro 2008'den izler taşıyarak çıktıklarını söyledi.

"TÜRKİYE MAÇI HALA AKLIMIZDAYDI"

The Guardian'a açıklamalar yapan Modric, "2008'den beri gruplardan sonra ilk eleme turunu geçemediğimizi hatırlatmıştım. Bu şanssızlığı kırmamız lazımdı ve bunu başardık. Çok kolay olmadı çünkü Türkiye maçı hala aklımızdaydı. Bence sadece bizim değil, herkesin aklında o maç vardı, çünkü bizim için çok zor bir durumdu." dedi.

"TÜRKİYE MAÇINI UNUTABİLİRİZ"

Kaçırdığı penaltıya da değinen 32 yaşındaki oyuncu, "Son dakikalarda kaçırdığım penaltıdan sonra çok büyük bir karakter ve takım ruhuna ihtiyacımız vardı. Bunu başardıktan sonra artık Türkiye maçını unutabiliriz diye düşünüyorum. Bu mentalite değişecek mi? Umarım." dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
  1. Türkiye
  2. Danimarka
  3. Hırvatistan
  4. The Guardian

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