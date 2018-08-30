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Hırsızlık mağduru vatandaş parasının çalındığını polisten öğrendi

Kahramanmaraş'ta evine giren hırsızlar tarafından parasının çalındığını fark etmeyen vatandaş, hırsızlık olayını zanlıları yakalayıp kalan parayı kendisine getiren polis memurlarından öğrendi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:11
Hırsızlık mağduru vatandaş parasının çalındığını polisten öğrendi

Kahramanmaraş'ta bir kişi, hırsızlık mağduru olduğunu, çalınan parasını teslim etmek isteyen polislerden öğrendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, gece saatlerinde elinde poşetle gezen bir çocuğu durdurdu. Ekipler, H.A'nın (15) taşıdığı poşetin içinde 14 bin 250 lira bulunduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, çelişkili ifade veren H.A'yı sorguya aldı. Şüpheli H.A, arkadaşı A.H. (15) ile birlikte 3 gün önce Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. H.A, ayrıca paranın bir kısmını harcadıklarını ve motosiklet aldıklarını belirterek, ellerinde 14 bin 250 lira kaldığını kaydetti.

GERİYE KALAN PARAYI SAHİBİNE VERDİLER

Hırsızlık olayının gerçekleştiği evin sahibi Hayat Paköz (84) ile görüşen polis ekipleri, kendisinden, sakladığı paranın yerinde olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Paköz ise parasının, sakladığı yerde olmadığını gördü.

Polis ekipleri, çalınan parasından kalan 14 bin 250 lirayı Paköz'e verdi.

Paköz, hırsızlık olayını polislerden öğrendiğini kaydederek, kendilerine teşekkür etti.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:11
  1. Kahramanmaraş
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi
  3. Polis ekipleri
  4. Hırsızlık
  5. Hayat Paköz
  6. Kurtuluş Mahallesi

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