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Aktüel Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede
Aktüel

Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:33:37 -
Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde emekli öğretmenler Aykut ile eşi Vesile Küçükesin'in yaşadığı iki katlı evin mutfak camından içeriye girip yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen C.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı güvenlik önlemleri altında Vize Adliyesine sevk edildi.

Aileye taziye ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Ercan Özalp, çiftin dünya tatlısı insanlar olduğunu belirtti.

Öldürülen emekli öğretmenlerin öğrencisi olduğunu anlatan Özalp, "Binlerce öğrencisi var bende öğrencilerinden bir tanesiyim, çok üzüntülüyüm. Vize'de iki güzel insan kim var diye sorsanız söylenecek insanlardı. Sütten kediyi kovmazlar, karıncayı incitmezler." dedi.

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Necmi Arcan da öğretmen çiftin çok mütevazi bir kişiliğe sahip olduklarını anlattı.

Öğretmenlerinin canice öldürüldüğünü vurgulayan Arcan, "Zanlı suç makinesiydi, bayağı dosyası vardı. Acımız büyük." dedi.

- Olay

Vize İlçesi Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde iki katlı evde yaşayan emekli öğretmenler Aykut (72) ile Vesile (73) Küçükesin'e ait otomobille bir kişinin hızla uzaklaştığını gören komşuları durumu polise haber vermişti. Olay yerine gelen polis, çiftin bıçaklanmış olduğunu görünce 112 Acil Servis ekibi istemişti. Sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Çiftin otomobili ile olay yerinden kaçtığı belirlenen katil zanlısı C.Y. (20) polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yapınca yakalanmıştı.

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