Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde öğretmen emeklisi Aykut (72) ile Vesile (73) Küçükesin'e ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları çiftin evine gitti.

Evin mutfak camının açık olduğunu fark eden komşular, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, evde iki kişinin bıçaklanmış olduğunu görünce 112'den sağlık ekibi istedi.

Gelen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasıyla cenazeler, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftin otomobili ile olay yerinde kaçan zanlı C.Y. (20) polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yaptı.

Yakalanan zanlı C.Y'nin hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 30 kaydının bulunduğu belirlendi.

- "Çok iyi ve güzel yürekliydiler"

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftin karıncayı bile incitmeyen iyi yürekli insanlar olduklarını söyledi.

İlçelerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Özalp, haberi aldıklarında şoke olduklarını ifade etti.

Zanlının eve hırsızlık amacıyla girdiğini belirten Özalp, "Aykut öğretmen benim de öğretmenimdi. Çok iyi ve güzel yürekliydiler. Kahvehanede oturan vatandaşlar Aykut öğretmenin otomobilinin hızla gittiğini gördüklerinde rahatsızlığını düşünmüşler." dedi.































