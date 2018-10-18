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Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor

Aile içi dayanışmanın iyi olduğu ailelerde bebekler çok daha huzurlu oluyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:45
Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor

Aile içi dayanışmanın iyi olduğu ailelerde bebek daha huzurlu oluyor. Daha iyi uyuyor. Yapılan araştırmalar, aile içi gerginliklerin daha bebek çağında iken bile algınlandığını ortaya koydu. Dahası anne karnındaki bebek, annenin huzursuzluğundan aynen etkileniyor. Bebeklik döneminde uykusuzlukluk çekmesi de bir bakıma bu etkilenmelere bağlanıyor. Her uyandığında bebeğin emzirilmesi de onda illâ emzirilme alışkanlığı oluşturuyor. Bunun emzikle veya biberonla yapılması, aynı alışkanlığı onlara yöneltiyor. Oysa bebeğini düzenli emziren bir anne onun ne zaman aç, ne zaman tok olduğunu biliyorsa, bebeğini emzirmek yerine kucağına alıp hafif hafif pışpışlayarak uyutması daha iyi..

Bebeğin sıkı sık kundaklanması da onun iyi uyuyamamasına yol açıyor.

Gazının olması, kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu da uyku bozukluğuna yol açabiliyor.

EN AZ 8 SAAT

Yeterince uyku alamayan çocuklar hırçın, halsiz olacağından, okulda dersleri dinlemekte ve dikkatlerini toplamakta zorlanabilir

Çocuklara günde en az 8 saat uyku alışkanlığı kazandırılması gerekir. Dikkat: En az 8 saat!

Uyku sırasında şişman çocuklarda üst solunum yollarında tıkanmalarda apneler / horlamalar görülür. Sık sık uyanır. Yeterince uyku alamazlar. Sabah kalktığında hırçın, halsiz, uykuya eğilimi olan çocuklar okulda dersleri dinlemekte ve sürekli dikkatlerini toplamakta zorlanırlar.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:45
  1. bebek
  2. bebek sağlığı
  3. aile huzuru
  4. uyku

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