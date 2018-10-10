Hipertansiyonunuz varsa...

Hipertansiyonlu, kalp yetmezliği, koroner arter rahatsızlığı olan ve tedavi altındaki hastaların şunlara dikkat etmeleri uygun olur.

● Fazla sıcakta kalmayınız.

● Yürüyüşlerinizi ve egzersizlerinizi sabah ve akşam serinliklerinde yapınız.

● Yazın su kaybınız çok olacağı için sıvı alınımı artırınız.

● Tuza karşı diyetli iseniz; yazın vücudun tuz kaybının hızlandığını bilerek ve hekime danışarak belirli ölçüde bu kaybı telafi etmelisiniz.

● Sahillerde kuma yatıp güneşlenmek, sağlıklı olana bile zararlı.

● Denizi seviyorsanız, ancak sabah ve akşam gün batımında denize girmelisiniz.. Ve asla tok karnına denize girmemelisiniz.

● Dalma merakınız varsa, bundan vazgeçmelisiniz.

● Sahil tatillerinden ziyade, size serin yayla tatili daha iyi gelecektir.

● Yağlı ve kızartmalardan uzak durunuz. Bunların kokusu bile sıkıntınızı tetikleyebilir.

● Sebze ve meyve, haşlama ve ızgara usulü hafif gıdalar tercih etmelisiniz.

● Hipertansiyonlulara aldıkları ilaç yazın fazla gelebilir, hekime danışmalarında fayda vardır.