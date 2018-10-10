Hipertansiyonunuz varsa...
Hipertansiyonlu, kalp yetmezliği, koroner arter rahatsızlığınız varsa mutlaka haberimize göz atın...10 Ekim 2018 Çarşamba 21:26
Hipertansiyonlu, kalp yetmezliği, koroner arter rahatsızlığı olan ve tedavi altındaki hastaların şunlara dikkat etmeleri uygun olur.
● Fazla sıcakta kalmayınız.
● Yürüyüşlerinizi ve egzersizlerinizi sabah ve akşam serinliklerinde yapınız.
● Yazın su kaybınız çok olacağı için sıvı alınımı artırınız.
● Tuza karşı diyetli iseniz; yazın vücudun tuz kaybının hızlandığını bilerek ve hekime danışarak belirli ölçüde bu kaybı telafi etmelisiniz.
● Sahillerde kuma yatıp güneşlenmek, sağlıklı olana bile zararlı.
● Denizi seviyorsanız, ancak sabah ve akşam gün batımında denize girmelisiniz.. Ve asla tok karnına denize girmemelisiniz.
● Dalma merakınız varsa, bundan vazgeçmelisiniz.
● Sahil tatillerinden ziyade, size serin yayla tatili daha iyi gelecektir.
● Yağlı ve kızartmalardan uzak durunuz. Bunların kokusu bile sıkıntınızı tetikleyebilir.
● Sebze ve meyve, haşlama ve ızgara usulü hafif gıdalar tercih etmelisiniz.
● Hipertansiyonlulara aldıkları ilaç yazın fazla gelebilir, hekime danışmalarında fayda vardır.
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