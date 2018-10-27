Hiperaktivite hafife alınmamalı



Bir beyin hastalığı olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, büyük oranda ırsî.. Anne ya da babadan herhangi birinde hastalık varsa çocukta olma ihtimali yüzde 30!. Eğer her ikisinde varsa oran yüzde 50'ye çıkıyor.

Unutulmaması gereken ise şu: Hastalık sadece çocuklara özel değil.

ABD'de erişkinlerin yüzde 4,5'inde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirlendi. Bir başka araştırmaya göre ise gençlerin yüzde 6'sında bu rahatsızlık söz konusu.



Eger bir çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu varsa erişkinliğinde de bu rahatsızlıktan muzdarip olma ihtimali hayli yüksek.

Erişkin kişilerin yüzde 60'ı çocukluklarında da hasta oluyor maalesef. Bu hastalık çocuklukta yoksa erişkinlikte ortaya çıkmaz. Ancak rahatsızlığın biçimi değişiyor.

Hastalık 3 tip

Birincisi “dikkat eksikliği ön planda olanlar”.

İkincisi “hiperaktivite bozukluğu-düşünmeden davranma ön planda olanlar”.

Ve üçüncüsü her ikisinin birlikte görüldüğü “birleşik tip ön planda olanlar”.

Çocuklukta hiperaktivite daha ağırlıklı.



Fakat yaş ilerledikçe hiperaktivite ve düşünmeden davranma azalırken dikkat eksikliği azalmıyor.

EVLİLİKLERİ DE PROBLEM

Hastalık erişkinlerde kendisini “başarısızlık” olarak gösteriyor. Bu denebilir ki, her alanda başarısızlık. Gelir, baba ve kardeşlerden daha düşük olabiliyor. Keza eğitim, yaşıtlarına göre daha düşük oluyor.

Dahası ileride evlendiğinde eşle geçim konusunda da güçlükler olabiliyor. Sağlıklı yuva kuramıyorlar. Eşleriyle didişiyor, hatta şiddet kullanabiliyor, aldatabiliyorlar.

Kliniklerinde büyük çoğunluğunu 18-40 yaş arası grubun oluşturduğu hastalık teşhisi konmuş 1000 erişkinin yüzde 98'inin yaşamda başarısız olduğu tespit edildi.

SABIRSIZ OLUYORLAR

Belirtiler arasında ikinci sırada “bekleyememe, yerli yersiz konuşma, müdahale ve unutkanlık..

Unutkanlığın boyutlarından biri, gideceği yeri ve randevusunu, özel günleri unutma.. Eh bu çiftler arasında çok ciddi sorunlara yol açıyor. Onun için boşanma oranı da çok yüksek.

Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 50'sinde depresyon, yüzde 50'sinde anksiyete yani sebepsiz kaygı, sıkıntı, endişe bozukluğu olduğu anlaşıldı.

TRAFİK CANAVARLIĞI

Hapishanelerde adam öldürmüş, ciddi yaralanmalara karışmış suçlularla yapılan araştırmalarda ilginç bir sonuç ortaya koydu. Bu insanların yüzde 50'sinde bu rahatsızlığın olduğunu ortaya çıktı. Bunların trafik kazası yapma ihtimali ise hayli ürkütücü!

Bu illetten muzdarip olanların yaptığı kazalarla olmayanların yaptığı kazalara baktığınız zaman, hasta olanların yaptığı kazalarda ölüm ve mala zarar verme oranının çok yüksek olduğunu görüyorsunuz.

ALKOL VE UYUŞTURUCU

Dünyada erişkin ve genç hastalarla yapılan araştırmalarda, her 5 gençten birinde ve her 4 erişkinden birinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımı tespit edildi.

Üstelik bu hastaların hemen hepsinde hız düşkünlüğü var.



Arabalarını kullanırken kendilerini tutamıyor ve hız yapıyorlar.

Bir de alkollüyseniz, eğer trafikteyseniz, eğer dikkatsizseniz, eğer 'yol hakkı benimdi' gibi bir düşünceniz her zaman varsa, sıranızı bekleyemiyorsanız, bunun yanında bir de hızlı sürme eğiliminiz varsa çok ciddi trafik kazası yapma ihtimaliniz mevcut. Hatta kavgaya karışmanız.. Diğer sürücülerle yaka paça olmanız işten değil!

Hatırlayın ülkemizde benzer nice olaylar gazetelere sık sık haber oluyor.

PEKİ NE OLACAK?

Tedavi olunacak. Tedavi dikkatli anne babanın çabası ile olacak. Çocuğunu doktora götürecek ve sabırla tedavinin icaplarını yerine getirecek.

Büyürken hastalıktan kurtulma ihtimali de var kuşkusuz. Aksi halde hayat boyu ilaç almanız gerekiyor. Erişkinlerdeki tedavilerde, çocuklar kadar iyi sonuç alınabiliniyor.