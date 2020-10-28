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Aktüel Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir gazeteci ve iki aktivistin evine baskın
Aktüel

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir gazeteci ve iki aktivistin evine baskın

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:53:16 -
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir gazeteci ve iki aktivistin evine baskın

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir gazeteci ile iki aktivistin ev ve ofislerine baskın düzenlendi.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansından (NIA) yapılan açıklamada, Keşmir'de bir gazeteci ve iki aktivistin evleri ile ofislerine baskın düzenlendiği bildirildi.

Agence France-Presse'in (AFP) Keşmir muhabiri Parvaiz Bukhari, insan hakları aktivistleri Khurram Parvez ve Parveena Ahanger'in evleri ve ofislerinin arandığı belirtilen açıklamada, gazete ve bazı vakıfların ofislerine düzenlenen baskınlarda da doküman, bilgisayar, telefon ve hard disklere el konulduğu kaydedildi.

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Müfti, düzenlenen baskınların Hint hükümetinin ifade özgürlüğüne karşı uyguladığı kısıtlamanın yeni bir örneği olduğunu ifade etti.

Terörle mücadele yasası altında bölgede çok sayıda gazetecinin gözaltına alınarak işkence gördüğü ifade ediliyor.

Öte yandan, Hindistan İçişleri Bakanlığı, yapılan yasal değişikliklerle Cammu Keşmir dışında ikamet eden vatandaşların bölgede arazi satın almasının önünün açıldığını duyurmuştu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırdı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirildi ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı.



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