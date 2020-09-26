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Aktüel Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü
Aktüel

Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü

Başbakan Narendra Modi: - "Dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak bugün uluslararası topluma bir güvence vermek istiyorum. Hindistan aşı üretim ve dağıtım kapasitesini insanlığın bu krizle mücadelesinde herkese yardım etmek için kullanacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:31:04 -
Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretim ve dağıtımında bütün ülkelere yardım etme sözü verdi.

Modi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesajla hitap etti.

Son 9 aydır dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini belirten Modi, bu süreçte BM'nin salgınla mücadelesinin etkinliğini sorgulayarak, örgütün reforma ihtiyaç duyduğunu ve ''dünyanın en büyük demokrasisi'' olarak tanımladığı ülkesinin BM'nin karar alma mekanizmalarında yer alması gerektiğini ifade etti.

Modi, salgın sırasında Hindistan'ın 150'den fazla ülkeye ilaç gönderdiğini vurgulayarak, ''Dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak bugün uluslararası topluma bir güvence vermek istiyorum. Hindistan aşı üretim ve dağıtım kapasitesini insanlığın bu krizle mücadelesinde herkese yardım etmek için kullanacak.'' dedi.

Hindistan'ın aşı geliştirme çalışmalarında son aşama olan 3. aşamaya geçtiğini kaydeden Modi, ''Hindistan tüm ülkelere aşının muhafazası için soğuk zincir geliştirme ve depolamada da yardımcı olacak.'' diye konuştu.


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