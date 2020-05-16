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Hindistan’da leopar saldırısından son anda kurtuldu

Hindistan’da bir adam kendisine saldıran leopardan park halindeki tankere binerek son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:05:16 -
Hindistan’da leopar saldırısından son anda kurtuldu

Hindistan’da bir adam kendisine saldıran leopardan park halindeki tankere binerek son anda kurtuldu.


Hindistan’ın Telangana eyeletindeki Haydarabad kentinde bir leopar ara sokaktaki 2 kişiyi kovaladı. Leoparın peşinden koştuğu adamlardan biri park halindeki tankere bindi. Diğeri ise bir dükkandan içeri girmeye çalıştı ancak kapısı kapalıydı. Leopar, bu kez tankere yönelen adamı bacağından yakaladı. Ancak tankerin içindeki diğer adam onu içeri çekerek kurtardı.


Panikleyen semt sakinleri yetkililere haber verdi. Leoparı yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı. Drone ve köpeklerle yapılan aramanın devam ettiği öğrenildi.

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