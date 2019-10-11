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Hindistan'da korkunç kaza! Otobüs kaldırımda uyuyan 7 kişiyi ezdi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

11 Ekim 2019 Cuma 09:17
Hindistan'da korkunç kaza! Otobüs kaldırımda uyuyan 7 kişiyi ezdi

Hindustan Times'ın haberinde göre, süratli bir otobüs, tapınak ziyaretinden dönen 56 kişilik kafileyi taşıyan ve yerel saatle 02.50 sularında Ganjnehrine yakın Gandhi Dağ geçidi yakınlarında mola vermek için duran diğer bir otobüsten inerek kaldırımda uyumaya başlayan 7 kişiyi ezdi.

Polis, 04.00 civarında yaşanan kazada, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölenlerden üçünün aynı aileden olduğu bilgisini paylaşan polis, 7 kişinin cansız bedeninin otopsiye gönderildiğini ifade etti.

Kazanın ardından otobüs şoförünün kayıplara karıştığını aktaran polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:17
  1. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti
  2. Hindustan Times gazetesi
  3. Gandhi Dağ
  4. ganj nehri

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