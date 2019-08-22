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Hindistan'da eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram tutuklandı

Hindistan'da eski Maliye Bakanı Chidambaram yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.Yerel basında çıkan haberlerde, dün gece konuta ön kapıdan girmelerine izin verilmeyen CBI görevlilerinden bazılarının içeriye duvardan atlayarak, bazılarının da arka kapıdan girdiği bildirilirken, tutuklanan Chidambaram'ın CBI genel merkezine götürüldüğü kaydedildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Hindistan'da eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram tutuklandı

Hindistan'da eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

BBC'nin haberine göre, eski Maliye Bakanı Chidambaram, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri tarafından Yeni Delhi'deki konutunda tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
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