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Hindistan’da çekirge istilası

Hindistan’da çekirge sürüleri Racastan ve Madya Pradeş eyaletlerini istila etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:10:22 -
Hindistan’da çekirge istilası

Hindistan’da çekirge sürüleri Racastan ve Madya Pradeş eyaletlerini istila etti.


Korona virüsle mücadele eden Hindistan, son 27 yılın en büyük çekirge istilasıyla boğuşuyor. İran ve Pakistan’dan gelen çekirge sürüleri ülkenin kuzey batısındaki Racastan ve Madya Pradeş eyaletini istila etti. Çekirge sürülerinin önümüzdeki günlerde kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletine ilerlemesi bekleniyor.


Hindistan’ı ilk kez Aralık 2019’da istila eden çekirge sürüleri, tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina önlemlerinden oldukça etkilenen tarım sektörü çekirge istilası sonrası daha büyük ekonomik kayıplar yaşadı.


Hindistan’da eyaletin tarım birimleri çekirge istilasına drone’lar ile kimyasal ilaçlamayla müdahale ediyor.

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