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Aktüel

Hindistan'da "1 günde en fazla Kovid-19 vaka artışı" görüldü

2020-04-24 21:31:38 -
Hindistan'da "1 günde en fazla Kovid-19 vaka artışı" görüldü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da, salgının başlamasından bu yana "1 günde en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası" kaydedildi.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1752 artışla 24 bin 434'e yükseldi.

Virüsten bugün 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 780'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 tespit edilen 1752 kişiyle "şu ana kadar günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

Hindistan'da bugüne kadar 5 bin 457 kişi de salgını yenerek iyileşti.


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